Definito l’acquisto di Stiven Shpendi, la società azzurra si concentrerà adesso sul prossimo obiettivo di mercato. Il nome non è assolutamente nuovo, visto che ne parliamo già da alcuni giorni. Matteo Cancellieri è la pedina che adesso da Monteboro si vorrebbe per andare a chiudere (salvo sempre eventuali partenze) il reparto offensivo della squadra di Zanetti. Tra l’altro va detto che, in linea di massima, quando spunta un concreto obiettivo la società alla fine riesce a portarlo a casa. Ad oggi potrebbe far solo eccezione il nome di Folorunsho.

Tornando a Cancellieri, c’è da dire che in settimana sono previsti nuovi colloqui con la Lazio. Una sorta di intesa di massima sarebbe già stata trovata, ed anche il giocatore nato a Roma nel 2002 avrebbe già dato il suo assenso. Al momento però va trovata una formula che possa soddisfare ambedue i club. La Lazio vorrebbe monetizzare Cancellieri, anche perché il giocatore non sembra rientrare nei piani di Sarri. Ecco che allora, se non si dovesse riuscire a chiudere con un prestito secco, che potrebbe entrare in gioco una pedina azzurra che piace ai biancocelesti. Questo aspetto potrebbe rallentare tutta l’operazione ed aprire anche a futuri nuovi scenari di mercato.

Stando però su Cancellieri, ci sarebbe la voglia di poterlo avere entro la settimana, in modo da poterlo consegnare a Zanetti per la prima di campionato.