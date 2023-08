Riprendiamo questo pezzo, uscito qualche giorno fa nell’edizione locale de “La Nazione“, per evidenziare come l’età media della squadra si sia ulteriormente abbassata. Il pezzo originale non vedeva ancora l’arrivo di Shpendi e quindi lo modifichiamo in quella parte. Un Empoli ancor più giovane per cercare quel famoso appuntamento con la storia.

l’Empoli sta proseguendo con la politica della ’linea verde’ anche in questa stagione. I movimenti di mercato portati a termine dal direttore sportivo Pietro Accardi, hanno infatti ’svecchiato’ di 13 anni l’organico a disposizione di Paolo Zanetti. A fronte degli arrivi sulla corsia sinistra di Pezzella e Gyasi al posto di Parisi e Cambiaghi, rispettivamente più giovani di 3 e 7 anni rispetto ai loro eredi, sono 4 i movimenti che hanno contribuito ad abbassare ulteriormente l’età media della squadra.

Il primo è quello che riguarda la porta dove il 22enne Caprile ha ben 5 anni in meno di Vicario, passato in Premier agli inglesi del Tottenham Hotspurs, così come davanti alla difesa sono 5 le primavere di differenza tra il nuovo arrivato Ranocchia e capitan Bandinelli, andato allo Spezia. Addirittura 10 gli anni in meno di Daniel Maldini, rispetto ad Akpa Akpro. Gli ultimi due anni gli va a guadagnare il 2003 Shpendi nei confronti del 2001, Satriano. il discorso cambia però se prendiamo in considerazione quello che ad oggi potrebbe essere considerato l’undici titolare. Fatta eccezione per Caprile in porta al posto di Vicario, infatti, per sostituire Parisi e Cambiaghi è stata scelta la maggior esperienza di Pezzella e Gyasi. Dai poco più di 25 anni di media dello scorso anno si passerebbe ai 26,3 di questa stagione con difesa e mediana perfettamente in linea: Ebuehi (28), Ismajli (27), Luperto (27), Pezzella (26), Grassi (28) e Marin (27). Stesso discorso comunque anche in avanti, dove sono i due gioielli di casa Baldanzi e Fazzini ad abbassare la media con i loro 20 anni rispetto ai più ’anziani’ Gyasi (29) e Caputo (36). Media che tornerebbe invece perfettamente in linea a quella del 2022-’23 con l’inserimento di Ranocchia (22) a centrocampo e Maldini (22) sulla trequarti.