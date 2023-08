Come scritto qualche giorno fa, la Fiorentina sarebbe seriamente interessata al gioiellino azzurro, Tommaso Baldanzi. L’idea viola nasceva principalmente a margine della cessione in Inghilterra di Castrovilli, cessione non andata a buon fine per le visite non superata dal gigliato. In un primo momento, sembrava quindi che il club di Commisso potesse ritrarsi rispetto alla suggestione Baldanzi. Stando però a quanto raccontatoci dal capoluogo toscano, la Fiorentina non sarebbe cosi categorica.

Infatti i viola potrebbero provare ugualmente l’affondo verso il classe 2003 di Castelfiorentino. La situazione Castrovilli (ci dicono ai margini del progetto di Italiano) non dovrebbe inficiare sulla possibile trattativa verso Empoli. Da dire, per correttezza di informazione, che tra i due club al momento non c’è stato un dialogo specifico sul giocatore, e siamo quindi ancora dentro alla fase “rumors”. Non è da escludere che l’affondo possa arrivare dopo ferragosto. Ovviamente l’Empoli – la situazione Parisi 2022 dovrebbe insegnare – non potrà accettare offerte se non ci dovessero poi essere i tempi tecnici per l’eventuale sostituzione.