Il classe 2004 Alessandro Renzi passa in prestito all’Arezzo. Il giocatore aveva sostenuto la prima parte del ritiro assieme alla prima squadra di Zanetti, giocando anche nella amichevoli di Petroio. Era ovviamente impensabile che potesse restare nella truppa della serie A e per lui la società ha pensato a questa esperienza. Di contro, dall’Arezzo e per giocare nel nostro settore giovanile, arriva a titolo definito il 2008 Tommaso Fiacchini.