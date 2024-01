La Roma vuole Tommaso Baldanzi, e questo non è più un mistero. Già lo scorso anno, come scritto qualche giorno fa, i giallorossi avevano fatto un serio tentativo verso l’entourge del giocatore. La Roma è la squadra che più di tutte ha fatto sentire la propria vicinanza al calciatore, a dispetto anche di chi se lo era “autoaccostato” senza particolari fondamenta. E se la voglia di Baldanzi da parte del club capitolino era già forte, il gol segnato a Torino ha fatto crescere maggiormente la “baldanzi-mania”, con tanti commenti entusiastici sui social da parte dei tifosi romanisti.

Baldanzi-Roma si potrebbe seriamente fare, ma dalla capitale adesso arriva la notizia che si potrebbe rimandare tutto serenamente a giugno. Le condizioni per arrivare al giocatore nei prossimi tre giorni sono davvero basse, e difficilmente si potrà raggiungere un accordo che possa soddisfare Monteboro. Senza contare che la Roma – come già detto – al momento non potrebbe fare un operazione mettendo dei soldi sul piatto. Quello che la Roma adesso potrebbe fare è giocare d’anticipo e trovare un accordo preliminare con le parti, dando anche all’Empoli la possibilità di valutare al meglio una contropartita tecnica da aggiungere ai soldi.

I tanti fotomontaggi che in rete già ci sono, con Tommaso in maglia giallorossa, dovranno forse attendere un po’ per poter vedere una trasformazione nella realtà. Non è quindi da escludere che il futuro di Baldanzi sia sotto il Cupolone, ma crediamo difficile che questo avvenga dentro l’attuale finestra di mercato. Ovviamente la situazione sarà monitorata attentamente.