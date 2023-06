Il destino di Marin è Grassi è tutto nelle mani dell’Empoli ma, come scritto ieri, difficilmente si andrà al riscatto per i due elementi. Con in aggiunta la sensazione che si possa tornare a parlare soltanto di uno di loro. La mediana diventa quindi zona di grande attenzione in termini di mercato, visto anche che il rientrante Belardinelli mancherà per tutta la prima parte di stagione. Ecco che uno dei nomi interessanti diventa quello di Marco Brescianini, classe 2000 del Milan a Cosenza nell’ultima stagione. E proprio in Calabria, dove ha giocato praticamente sempre da titolare, ha fatto il salto di qualità ed è pare pronto per la massima categoria.

Brescianini è un centrocampista moderno, ben strutturato fisicamente e capace di agire in più ruoli della mediana. Possiede una buona tecnica di base oltre ad una visione di gioco notevole e ad una considerevole capacità negli inserimenti senza palla. In caso di una eventuale trattativa con il Milan (occhio sempre a Baldanzi) sarebbe la prima contropartita chiesta, ma su di lui si potrebbe andare a prescindere da questo essendo giocatore che piace. Le prossime settimane ci diranno di più. Su di lui pare esserci il Palermo che da tempo lo chiede.