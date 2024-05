PRIMAVERA 1 TIM, 15° GIORNATA DI RITORNO LUNEDI 6/05/2024 ORE 13:00 CENTRO SPORTIVO DI PETROIO, VINCI

EMPOLI 3 SASSUOLO 1

MARCATORI: 1′ Kumi (S), 4, 46′,84′ Corona (E),

EMPOLI: 13 Vertua, 3 Majdandzic(76′ Huqi), 6 Bacci, 7 Cesari(57′ Stoyanov), 9 Corona, 16 Stassin(45’Pauliuc), 24 Bacciardi(45′ Ansah), 29 Tosto, 44 Bonassi, 87 Nabian, 96 El Biache

A disposizione: 75 Poggiolini, 2 Gaj, 4 Kurti, 8 Stoyanov, 15 Falcusan, 17 Ansah, 18 Popov, 23 Huqi, 31 tatti, 35 Orlandi, 71 Pauliuc

ALL. Alessandro Birindelli

SASSUOLO: 1 Theiner, 2 Cinquegrano(79′ Falasca), 4 Loeffen, 8 Kumi, 9 Russo, 17 Knezovic(86′ Ravaioli), 18 Lopes, 21 Bruno, 36 Minta(72′ Baldari), 64 Corradini(86’Rovatti), 99 Parlato (86′ Di Bitonto)

A disposizione: 22 Scacchetti, 3 Piantedosi, 5 Di Bitonto, 11 Baldari, 19 Rovatti, 23 Beconcini, 27 Pigati, 29 Neophytou, 37 Falasca, 47 Ravaioli, 55 Cardascio

ALL. Emiliano Bigica

Arbitro: Emmanuele Marco

Assistenti: Moroni, Montanelli

Ammoniti: 29′ Bacciardi (E), 77′ Corradini (S), 83′ Falasca

Espulsi: 18′ Lopes (S)

-Vittoria sofferta per certi versi ma meritata dell’Empoli che ci ha creduto fin dai primi minuti. Sicuramente l’espulsione iniziale di Lopes e il conseguente rigore di Corona hanno riequilibrato una partita che sembrava andare in direzione contraria. L’Empoli ha provato fin da subito a buttarsi in avanti alla ricerca del gol talvolta scoprendosi alle ripartenza avversarie che più di una volta hanno messo in affanno la difesa azzurra. In generale una buona prestazione complessiva di squadra con protagonisti sicuramente Corona, El Biache e Majdandzic. Importante e decisiva la scelta di mister Birindelli di cambiare l’assetto tattico della squadra tra i due tempi, lasciando così la libertà agli esterni di spingere. L’attaccante azzurro classe 04 raggiunge con i 3 gol di oggi quota 19 e si avvicina al premio di capocannoniere di questa stagione. 3 punti per l’Empoli che vogliono dire 11esimo posto scavalcando la Juventus e arrivando a quota 41. Il prossimo impegno vedrà gli azzurri impegnati Sabato prossimo in trasferta contro la Sampdoria, con l’obiettivo playoff sfumato ma la testa più libera per mostrare il proprio calcio.

LIVE MATCH

PRIMO TEMPO

1′: GOL DEL SASSUOLO! Squadra ospite che parte subito forte e conquista due calci d’angolo a fila , sul secondo la palla viene respinta fuori e poi rimessa dentro trovando il colpo di testa di Kumi.

3′: RIGORE PER L’EMPOLI! Grande percussione centrale di Corona atterrato da dietro da Lopes che viene addirittura espulso per fallo da ultimo uomo.

4′: PAREGGIO DELL’EMPOLI CON CORONA ! Il nostro numero 9 si presenta dal dischetto e spiazza il portiere per l’1-1 in questo inizio scoppiettante di partita

7′: Empoli che prova a condurre la partita e trovare il vantaggio grazie alla superiorità numerica

11′: Ci prova Nabian a sfruttare il lancio lungo del compagno ma perde il contrasto fisico con il difensore e dunque il pallone

15′: Ottima chiusura di Bonassi sul tentativo di ripartenza del Sassuolo con Russo

17′: Uscita bassa provvidenziale di Vertua su un cross basso proveniente dalla destra che avrebbe trovato solo al centro Russo

21′: Nonostante l’inferito numerica il Sassuolo trova comunque spazio per ripartire e rendersi pericoloso

24′: Bravo Nabian a mettere giù un pallone difficile e prendere fallo per far salire la squadra

29′: Ammonito Bacciardi per un fallo su un giocatore avversario in ripartenza

32′: Occasione sprecata su un lancio lungo con Nabian che tenta di saltare un avversario di troppo e finisce per perdere il possesso

35′: Buona traccia trovata dietro le linee per la corsa di Bacciardi che col pallone a rimorchio trova Cesari ma non inquadra la porta

42′: Entrambe le squadre ci provano con intensità ma senza grande precisione

45′: Concessi 3 minuti di recupero

47′: Ci prova Corona con un tiro dal limite dopo aver saltato due avversari ma la sua conclusione viene ribattuta da un difensore

48′: Finisce dunque 1-1 il primo tempo. Inizio di partita scoppiettante e poi ritmo che è andato lentamente scemando.

SECONDO TEMPO

45′: Cambi in casa Empoli: fuori Stassin e Bacciardi dentro Pauliuc e Ansah

46′: GOOOOOOOOOOOOOOOL DELL’EMPOLI. ANCORA CORONA IN RETE. Grandissimo scambio sulla sinistra tra Majdandzic e Corona che si trovano benissimo anche in area avversaria e poi Corona chiude l’azione con il suo 18esimo gol stagionale

49′: Bella palla al volo di Ansah per l’inserimento di Bonassi chiuso in extremis dal difensore

55′: Empoli sempre pericoloso e mette in difficoltà al difesa del Sassuolo. Il passaggio alla difesa a 4 nell’intervallo ha sicuramente giovato.

55′: Nell’Empoli fuori Cesari dentro Stoyanov

60′: Occasionissima per Ansah che viene lanciato da Corona e dopo averne dribblati due centra l’incrocio dei pali con il suo tiro

65′: Ancora Empoli pericoloso stavolta con Nabian che prova il tiro a giro dalla sinistra e il portiere respinge in rimessa laterale. Al momento le migliori occasioni vengono create proprio da Nabian e Ansah che sulle fasce fanno quello che vogliono

67′: Anche il Sassuolo pericoloso con un tiro da fuori di Knezovic respinto bene da Vertus

69′: Stoyanov si inserisce bene dietro l’uomo ma col sinistro non riesce a metterla in mezzo per Ansah

72′: Cambio nel Sassuolo fuori Minta dentro Baldari.

74′: Rischia l’autogol Bacci con il suo colpo di testa ad anticipare l’attaccante

76′: Nell’Empoli fuori Majdandzic che soffriva di crampi e dentro il giovane Huqi con El Biache si sposta a sinistra e Bonassi a destra

77′: Ammonito Corradini per proteste dopo un gol annullato al Sassuolo

79′ Nel Sassuolo esce Cinquegrano dentro Falasca

80′: Doppia grande occasione per El Biache che in una mischia dopo un calcio di punizione prova per due volte la conclusione da terra sempre ribattuta

83′: Fuori Nabian dentro Falcusan per l’Empoli, fuori un attaccante dentro un difensore per coprirsi un po’

84′: GOL DELL’EMPOLIIIIIIIIIII. TRIPLETTA DI CORONA. Serpentina sulla sinistra di El Biache che serve al limite Corona che con il suo estro a giro trova l’angolo basso

86′: Fuori Parlato dentro di Bitonto, fuori Corradini dentro Rivatti, fuori Knezovic dentro Ravaioli nel Sassuolo

90′: Concessi 4 minuti di recupero

91′: Conclusione dal limite di Bruno che sfiora l’incrocio dei pali

94′: FINISCE COSì: 3-1 EMPOLI GRAZIE ALLA TRIPLETTA DI CORONA