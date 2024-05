Riprenderà domani il lavoro degli azzurri, la giornata odierna sarà di riposo. La squadra andrà verso la non semplice sfida dell’Olimpico, domenica all’ora di pranzo l’Empoli sarà ospite della Lazio. La settimana ci dirà se Walukiewicz potrà tornare regolarmente a disposizione, Nicola ha comunque ritrovato Ismajli già ieri in campo. Si entra nella parte finale di stagione, ancora tre partite e nove punti a disposizione per provare a centrare la salvezza. La gara di ieri ha lasciato il cammino della squadra nell’incertezza, con la partita dell’Udinese (stasera in campo in casa contro il Napoli) che potrà farci capire meglio se il punto è comunque guadagnato. Con il Frosinone è uscita una partita contratta, mai decollate realmente, con le due squadre ad esprimere non certo il meglio delle loro possibilità. Molto probabilmente, la “paura” di perdere ha avuto la meglio sulla voglia che ci sarebbe dovuta essere di vincerla. Guardando a noi, perché poi della prova del Frosinone ci interessa fino ad un certo punto, qualcosa in più era legittimo aspettarselo. La sensazione è che l’intento, come spesso capita ultimamente, fosse quello proprio di portare in fondo quel risultato di partenza, che solo con qualche casualità si sarebbe potuto sbloccare. Troppo, troppo poco un solo tiro nello specchio della porta contro una squadra che non è irresistibile. Dietro la squadra si è comportata come sempre, con la solita lucidità e la solita precisone. Anche davanti la squadra, come già in parte detto, si è comportata come sempre, con le solite incertezze e la poca consistenza. Si dice di non voler guardare troppo agli altri, di volersi concentrare solo su noi stessi, ma se la mentalità massima che la squadra oggi riesce ad esprimere, crediamo che la salvezza possa solo arrivare grazie al niente degli altri. Qualcuno, provando una difesa sterile della prestazione, potrebbe dire che alla fine l’Empoli ha messo una volta la palla in rete, ed ha preso un palo. Peccato però che ambedue le azioni fossero in fuorigioco, in una delle poche situazioni in cui l’oggettività non può lasciar spazio alla soggettività. Diverso invece per il mani di Gyasi su tiro di Valeri che, per nostra fortuna, ha visto una soggettività che è andata verso la decisione di non dare rigore. C’è davvero poco da aggiungere all’analisi di una partita che non ha raccontato niente, nella quale sono mancate tutte quelle caratteristiche umane ed emotive che all’Empoli si richiedono. Magari i “conti” sono giusti, e magari questo punto – sempre sperando in quelle altre che però non si vorrebbero guardare – potrà essere quello che farà la differenza. Ma in altri tempi una prestazione cosi sarebbe stata etichettata come disonorevole, ma adesso la paura fa davvero novanta e si cerca di guarda il poco di positivo che c’è. Una delle speranze, per il breve futuro che ancora c’è, è quella di aver magari capito che Niang senza rigori è davvero un giocatore di una modestia unica. Rimettere dentro immediatamente Cicci Caputo, che fosse anche per una questione di cuore, avrà da poter dare molto di più. C’è poi la sensazione che anche sul piano fisico la squadra sia verso la riserva, e questo è un dato (sperando di sbagliare) che non va certo ad incoraggiare per il rush finale. Emblematica potrebbe essere la prova di quel Cambiaghi che, da qualche gara, non sembra più essere quella mina impazzita. Potevano essere fatte scelti migliori anche dalla panchina, come panchinare a metà tempo il già citato Niang e Pezzella, ma tanto l’intento era quello di finire 0-0 ed in questo non siamo mancati. Si guarda avanti, alle tre partite che mancano, a tre partite nelle quali non ci verrà regalato niente ed in due di queste ci troveremo anche avversari sulla carta più forti. Ed allora, adesso, serve un Empoli forte, non quello visto ieri.

Nicola opta ancora per la continuità, e conferma in blocco la formazione delle ultime due partite, con le uniche novità che riguardano il ritorno di Ismajli in difesa, al posto dell’infortunato Walukiewicz, mentre a centrocampo Marin viene preferito a Maleh. Il primo squillo della partita è del Frosinone al 4′, Soulè apparecchia al limite per Mazzitelli, che calcia forte, Caprile è costretto con il guantone a deviare la traiettoria sopra la traversa. Il primo affondo dell’Empoli arriva al 19′. Su punizione Marin calcia addosso alla barrieria, si scatenano quindi una serie di ribattute, sul quale Grassi calcia forte da fuori area. Cerofolini compie un mezzo miracolo, ma sulla respinta Gyasi arriva prima e infila la palla in rete, ma l’urlo di gioia viene strozzato per una posizione di fuorigioco ricontrollata successivamente al var. E’ una delle pochissime fiammate di un primo tempo molto bloccato e giocato a ritmi bassi. Il Frosinone si fa rivedere in avanti al 42′, grande giocata di Cheddira dalla sinistra e destro a giro respinto in tuffo da Caprile. La ripresa, che si apre senza cambi, comincia con un tiro di Marin che deviato, esce di poco sul palo. Nicola prova a scuotere il torpore della gara con due cambi al 54′: fuori Grassi e uno spento Niang, dentro Maleh e Caputo. Al 64′ Frosinone vicino al gol, numero di Brescianini in area che con un doppio passo salta l’avversario e serve Cheddira in area. L’attaccante ci prova di tacco ma Bereszynski è attento e chiude bene. La gara rimane totalmente bloccata, e si arriva così ai minuti finali, dove all’87’ Caputo colpisce il palo, Doveri, però, ferma tutto per offside. E’ l’ultima emozione, se così si può dire, di un match che termina quindi a reti bianche, e che fa rimanere in bilico la lotta per la salvezza.