Davide Merola tornerà in azzurro dopo il prestito al Pescara. Le strade però dell’attaccante ex Inter e di Monteboro non dovrebbero essere le medesime, con il giocatore non pronto per poter vestire la casacca azzurra nel massimo campionato. Di contro però, gli abruzzesi hanno apprezzato molto la stagine di Merola e potrebbero voler continuare con lui.

Stando a quanto arriva da Pescara, infatti, il club del Delfino potrebbe a breve presentare un’offerta agli azzurri per provare a chiudere definitivamente il discorso e fare di Merola un calciatore di loro proprietà. Ad Empoli la cosa sembra che possa andar bene, cosi come per il giocatore stesso pare questa la miglior soluzione. Ovviamente ancora niente è certo ma la prospettiva di una cessione definitiva di Merola al Pescara sembra dietro l’angolo.