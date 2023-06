Si avvicina la data nella quale si dovranno prendere le decisioni definitive per far valere i diritti di riscatto a favore. Una situazione, come già scritto qualche giorno fa che vede l’Empoli coinvolto per cinque calciatori. Da Monteboro al momento non arrivano indicazioni certe ma la sensazione è che ci sarà soltanto un calciatore riscattato entro il termine suddetto: Sebastian Walukiewicz. Per il polacco si spenderà quel milione scarso per prelevarlo a titolo definitivo dal Cagliari.

Detto che la situazione potrebbe anche mutare nei prossimi giorni, il fatto che per gli altri quattro non si vada al riscatto non è certezza di perdita del calciatore. Il caso di Vicario dello scorso anno è emblematico. Discorso questo che però potrebbe valere soltanto per Marin e Grassi, le situazioni di Pjaca e Vignato dovrebbero essere invece definitive. Per i due centrocampisti (o almeno per uno dei due) non è da escludere che si possa poi tornare a parlare con i club di appartenenza. Il 16 giugno il termine ultimo.