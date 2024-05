Riprende oggi il lavoro degli azzurri in vista della prossima sfida di campionato. Domenica, ore 12:30, l’Empoli sarà di scena a Roma contro la Lazio. I biancocelesti sono in corsa per un posto in Europa, con ancora da capire quella che potrà essere la competizione a cui parteciperanno. Difficile quindi trovare una squadra sbracata, anche perché c’è stato un duro confronto tra la tifoseria e la squadra dopo il pari di Monza. L’Empoli dovrà quindi andare oltre alla miglior prestazione per sperare di trovare punti preziosi per la salvezza.

Settimana interessante perché mister Nicola potrebbe mettere mano alla formazione iniziale con diversi correttivi. Potrebbe essere infatti arrivato il momento di rivedere Ciccio Caputo dall’inizio. Sotto gli occhi di tutti le brutte prove di Niang che delude gara dopo gara. Situazione che stuzzica è quella di provare Cancellieri dall’inizio, dando un po’ di riposo a Cambiaghi che potrebbe far comodo a gara in corso. Fazzini dovrebbe essere ancora preferito a Zurkowski. In mezzo si dovrebbe rivedere Maleh dal primo minuto e Cacace potrebbe essere scelto al posto di un altro giocatore che non sembra al meglio, Pezzella.

Da capire se Walu potrà essere a disposizione per giocare dall’inizio.