L’ESPERIENZA IN AZZURRO

La carriera di Michele Pintauro in azzurro comincia nel 1982, quando viene prelevato dalla Lucchese. L’estremo difensore foggiano non fatica a ritagliarsi un ruolo da protagonista, facilitato dalla strepitosa annata che porta l’Empoli di Gianpiero Vitali a conquistare la promozione in B. Pintauro non salta nemmeno una partita venendo sistematicamente preferito a Calattini nel ruolo di portiere titolare. Conferma di essere un portiere affidabile anche nella serie cadetta: in tutto totalizza 37 presenze saltando solo la gara contro il Monza. Comincia da titolare anche la stagione 1984-85, ma l’ascesa di Giulio Drago lo relegherà a ruolo di comprimario. Resta sempre all’ombra di Drago, ma nell’ultima gara del campionato 1987-88 contro il Pescara si toglie la soddisfazione di esordire in Serie A, subentrando nel corso del secondo tempo. Nella stagione 89-90, con l’Empoli retrocesso in C, sembra dover fare da riserva anche a Boccafogli, ma nella seconda parte del campionato ritrova la titolarità. Nell’estate 1991, dopo aver condiviso la porta azzurra con Calattini, lascia definitivamente Empoli.