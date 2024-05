Tre giornate al termine della stagione. Nove punti in palio nel prossimi 270 minuti che andranno a determinare chi accompagnerà la Salernitana in serie B. Un quadro abbastanza intricato, con il solo Lecce (seppur non matematicamente) a potersi sentire un po’ più leggero. Ci sono ancora tanti scontri diretti e, non va dimenticato, che in caso di arrivo a pari punti al terzultimo posto ci sarà lo spareggio. Vediamo la tabella delle gare restanti (in maiuscolo le partite in casa):

LECCE pt 37 Udinese Atalanta Napoli VERONA pt 34 Torino Salernitana Inter CAGLIARI pt 33 Milan Sassuolo Fiorentina FROSINONE pt 32 Inter Monza Udinese EMPOLI pt 32 Lazio Udinese Roma UDINESE pt 30 Lecce Empoli Frosinone SASSUOLO pt 29 Genoa Cagliari Lazio