Nicolò Cambiaghi e Fabiano Parisi sono stati convocati dal CT Paolo Nicolato per la fase finale del Campionato Europeo Under 21, in programma dal 21 giugno all’8 luglio in Georgia e Romania.

Inserita nel Gruppo D, l’Italia tornerà a radunarsi domani a Tirrenia per raggiungere lunedì 19 giugno Cluj, in Romania, dove nelle tre gare del girone dovrà vedersela con Francia, Svizzera e Norvegia.

Saranno i francesi i primi avversari della squadra di Paolo Nicolato, che farà il suo esordio giovedì 22 giugno (ore 20.45) alla Cluj Arena. Il secondo match vedrà gli Azzurrini opposti alla Svizzera domenica 25 giugno (ore 18.00), mentre mercoledì 28 giugno (ore 20.45) andrà in scena la sfida con la Norvegia.

A Nicolò e Fabiano un grande in bocca al lupo per questa avventura dalla Redazione di Pianetaempoli