Un vecchio adagio ci ricorda che tra il dire ed il fare, spesso di mezzo c’è il mare. Questo per dire che la situazione è tutt’altro che scontata e non sarà nemmeno poi cosi facile, ma il dado sembra esser tratto per quella che sarà la prima scelta su cui provare ad andare. Parliamo di una situazione davvero importante come quella del portiere; sia per la tipologia di ruolo che rappresenta, sia per la successione del migliore di sempre nella storia azzurra. Ed in cima alla lista dei desideri c’è la figura di Elia Caprile.

Il classe 2001 rappresenta il profilo perfetto per ripartire dopo i due anni di Vicario. Giovane, forte, di assoluta prospettiva e con grandi motivazioni. La mancata promozione del Bari lo mette in automatico sul mercato perchè per lui la salita in serie A è cosa conquistata a suon di grande parate. Dicevamo della non facilità per poterci arrivare, si, perchè su di lui ci sarebbero anche gli occhi del Torino e del Sassuolo ma, attenzione anche al Napoli che avrebbe maggiori facilità di trasferimento con però meno garanzie di utilizzo. Però è proprio il Napoli che potrebbe essere d’aiuto agli azzurri in questa situazione.

Come noto la proprietà dei partenopei è la medesima dei galletti di Puglia, e con il Napoli si potrebbe ragionare di alcuni elementi attualmente in rosa all’Empoli che piacciono molto sotto il Vesuvio. Il Napoli potrebbe anche proporre all’Empoli un prestito, situazione che potrebbe essere interessante in termini di costi. Quello di Caprile sarà un argomento che a Monteboro verrà ragionato, con ovviamente già altri nomi interessanti (qualcuno lo abbiamo già fatto, Cragno il primo) pronti ad essere “alternativa” se qui la cosa non si sbloccasse in tempi rapidi. Quello che il club azzurro vuole è quello di avere il nuovo portiere titolare già alla partenza del ritiro.