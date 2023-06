La certezza per il ruolo del terzino destro ha un nome che corrisponde a quello di Tyronne Ebuehi. Dopo la bella stagione appena conclusa, il prossimo campionato sarà quello della meritata consacrazione per il nigeriano che ha saputo sovvertire le gerarchie. Nel suo stesso ruolo, visto anche che la posizione di Stojanovic non è certa, ci sarà però un innesto interessante, fosse solo perchè si parla dell’ennesimo prodotto del vivaio azzurro: Francesco Donati.

Il classe 2001 rientra dal prestito secco di Ascoli in serie B. Nelle Marche Donati si è saputo ben distinguere, giocando con continuità soprattutto nella parte finale della stagione. Un po’ più difficile invece era stata la prima parte di campionato visto il poco impiego. Il giocatore pare adesso essere pronto per il salto di categoria e si va a configurare come migliore alternativa al citato Ebuehi, con sicuramente le occasioni che non mancheranno. Un innesto che permette anche alla società di non dover guardare altrove e spendere de soldi.

Per Donati quella di Ascoli è stata la seconda esperienza da professionista visto che l’anno precedente – prima era nelle giovanili azzurri – aveva indossato la maglia della Juve Stabia da titolare perpetuo.