La Lazio sembra aver messo sotto osservazione alcuni giovani che si stanno mettendo in mostra a Empoli. Si tratta di Fabiano Parisi, Jacopo Fazzini e Gabriele Guarino. Ci sarebbe anche Tommaso Baldanzi nei pensieri della società capitolina ma le attenzioni principali si starebbero concentrando sugli altri tre.

Per quanto riguarda Fazzini è un centrocampista che sta ricoprendo più ruoli come mezzala e regista e sembra che piaccia molto a Maurizio Sarri. Nel campionato appena concluso ha totalizzato 21 presenze e nelle ultime gare Mister Zanetti lo ha impiegato anche come trequartista. Ha rinnovato il contratto con l’Empoli fino al 2027 ed è stato appena convocato nell’Under 21 di Nicolato. Come già detto dal Presidente Corsi l’Empoli non vorrebbe privarsene ma anzi lo ritiene un punto di forza della squadra della prossima stagione.

Già dallo scorso anno Fabiano Parisi è nel mirino della Lazio e negli ultimi giorni se ne sta riparlando in caso di addio di Luca Pellegrini. La sua quotazione supera i 10 milioni di euro. Un altro dei gioielli di cui si parla a Roma è Gabriele Guarino che non ha ancora debuttato in Serie A. Classe 2004, si è messo in evidenza nella Primavera azzurra ed è stato titolare nella Nazionale Under 20 ai Mondiali in Argentina. Sarri lo sta seguendo perché vorrebbe inserirlo per farlo crescere alle spalle di Romagnoli e Casale ma l’intenzione dell’Empoli è quella di puntare su di lui nella prossima stagione.