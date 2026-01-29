L’Empoli ha messo le mani su Antonio Candela. Mancano solo alcuni dettagli e l’ufficializzazione da parte del club azzurro per l’arrivo dell’esterno destro classe 2000. Ve ne avevamo già parlato ieri mattina e nelle ultime ore sono stati fatti passi significativi in avanti. Candela può essere considerato, a meno di imprevisti dell’ultima ora, un nuovo calciatore dell’Empoli. Nella prima parte di stagione ha giocato con la maglia dello Spezia, ma il laterale destro è di proprietà del Venezia (con i liguri c’era un prestito con obbligo di riscatto a condizioni ancora non verificatesi) ed è quindi con la società lagunare che l’Empoli ha imbastito la trattativa. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

L’arrivo di Candela permetterà a Dionisi di avere una valida alternativa ad Elia sulla destra, ma i due potrebbero anche giocare insieme, con lo spostamento di quest’ultimo sulla corsia mancina.

L’Empoli ha anticipato altre formazioni cadette che avevano preso informazioni su Candela e lo avrebbero voluto tra le loro fila. In stagione, con la maglia bianconera, diciassette presenze di cui undici da titolare.