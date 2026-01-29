L’Empoli ha messo le mani su Antonio Candela. Mancano solo alcuni dettagli e l’ufficializzazione da parte del club azzurro per l’arrivo dell’esterno destro classe 2000. Ve ne avevamo già parlato ieri mattina e nelle ultime ore sono stati fatti passi significativi in avanti. Candela può essere considerato, a meno di imprevisti dell’ultima ora, un nuovo calciatore dell’Empoli. Nella prima parte di stagione ha giocato con la maglia dello Spezia, ma il laterale destro è di proprietà del Venezia (con i liguri c’era un prestito con obbligo di riscatto a condizioni ancora non verificatesi) ed è quindi con la società lagunare che l’Empoli ha imbastito la trattativa. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.

L’arrivo di Candela permetterà a Dionisi di avere una valida alternativa ad Elia sulla destra, ma i due potrebbero anche giocare insieme, con lo spostamento di quest’ultimo sulla corsia mancina.

L’Empoli ha anticipato altre formazioni cadette che avevano preso informazioni su Candela e lo avrebbero voluto tra le loro fila. In stagione, con la maglia bianconera, diciassette presenze di cui undici da titolare.

    • un giocatore che ha fatto 11 partite da titolare non è proprio un panchinaro. Sicuramente almeno è un giocatore pronto fisicamente.

  3. Vediamo se adesso, dopo mesi buttati, riusciamo finalmente a passare a quattro dietro: 4-3-2-1
    Fulignati
    Candela – Lovato – Obaretin – Moruzzi
    Elia – Degl’Innocenti – Yepes (per ora, ma qui servono chili veri, non mezze s.e.g.h.e)
    Saporiti- Shpendi (o alzi la testa e servi i compagni o te ne stai in panca)
    Popov

    C’è voluto un girone intero e disastroso per arrivarci; il tempo degli esperimenti è finito, qui si rischia grosso

  5. Non è un terzino, ma è anche vero che i terzini vanno ad estinguersi..Guardate Di Marco… Lo chiamate terzino voi?Son centrocampisti laterali con propensioni più o meno difensive od offensive…Ed anche a sinistra non è che abbiamo questa grossa scelta in quel ruolo…Buono era Terzic, ma gioca le coppe adesso…

  6. Sinceramente non lo conosco ma non credo sia inutile perchè quando esce Elia non puoi mettere Ebuhi.. siamo onesti Monza Venezia e Palermo sono superiori Frosinone ha indovinato gli acquisti e il gioco poi c’è il Modena. Noi cerchiamo di mantenere categoria e ossatura per poi migliorare il prossimo anno.

  8. L’unica spiegazione plausibile che si può dare per l’arrivo di Candela, è che si è deciso di passare alla difesa a 4; d’altra parte Dionisi ha ampiamente dimostrato quest’anno e l’anno scorso, che con la difesa a 3, ci capisce veramente il giusto. Chiaramente non è un’alternativa a Elia, per il semplice fatto che Candela è semplicemente un terzino.
    Mah, speriamo di non complicare ultetiormente la faccenda.

  11. paradossalmente con gli arrivi di Fila e Candela ,
    se passassimo al 433 non servirebbe piu’ un altro centrocampista (servirebbe sempre…ovviamente..)

  12. ma secondo voi .. a piu di meta campionato si puo passare a 4 dietro con tutte le conseguenze del caso ?
    magari ci passeremo fra un paio di mesi , per le basi del prossimo anno

  13. 4-3-1-2 e si vola!!!
    Fuli
    Candela-Lovato-Romagnoli-Moruzzi
    Elia-Stulac-Obaretin (Ceesay)
    Saporiti (Ilie)
    Shpendi-Popov o Nasti-Fila
    Amiatino datti una svegliata e cambia modulo, allora si torna a divertirsi, sennò torna a fa castagne.

  14. E siamo messi di nulla si prende gli scarti delle squadre di serie b e uno che non gioca da un anno….
    Non mi ci ritrovo piu’mi dispiace….il mio tifare Empoli e venire allo stadio non passerà mai…ma la situazione e’ grave

  16. Credo che come entrata ci possa stare ed è un acquisto (come lo presentano) jolly che può consentire di passare alla difesa a 4.
    L’uscita di Carboni ed immagino entro la chiusura di un altro terzino più difensivo di Moruzzi potrebbe essere da preludio.

  17. credo molto in questo ragazzo, l’ho voluto fortemente e finalmente abbiamo trovato l’accordo definitivo. partirà subito titolare e non lo toglierò mai. con lui risaliremo la classifica e andremo a giocarci i playoff da protagonisti

    • credo poco in te, anzi punto
      mettiti a lavorare pinocchio
      ma che sei quello vero o un birbone che usa ì sù nome?
      come ti chiami davvero, birbante?

  18. A leggere i vostri commenti passa la voglia
    Pseudo allenatori che sanno tutto!
    Mamma mia quanti ipocriti che c’è su questa pagina
    Tanto non vi crede nessuno e tutte le volte sbagliate
    Cambiate squadra, non abbiamo bisogno di voi

    • è proprio quello il bello
      ognuno scrive la sua minchiata
      sbagli a prendere tutto sul serio

