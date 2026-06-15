Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto nella serata di oggi a Trivenetogoal per parlare delle voci che vogliono l’attaccante azzurro Shpendi molto vicino al Padova:

“Non ho molta voglia di parlare di calcio, ad ogni modo ad oggi non ho ricevuto alcuna proposta del Padova per Shpendi. Detto che lo vedo più al Genoa che al Padova, se arriveranno proposte le ascolteremo. Dicono che la proprietà del Padova abbia ottime potenzialità e che sia molto ricca. Vedremo cosa succederà”