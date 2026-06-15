Il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto nella serata di oggi a Trivenetogoal per parlare delle voci che vogliono l’attaccante azzurro Shpendi molto vicino al Padova:
“Non ho molta voglia di parlare di calcio, ad ogni modo ad oggi non ho ricevuto alcuna proposta del Padova per Shpendi. Detto che lo vedo più al Genoa che al Padova, se arriveranno proposte le ascolteremo. Dicono che la proprietà del Padova abbia ottime potenzialità e che sia molto ricca. Vedremo cosa succederà”
Siamo pronti alla svendita d’estate? …. ci troveremo, come sempre, a ricostruire da zero….
curioso di arrivare a fine settimana e scoprire che sono solo parole….
te ne devi anda dicano a roma.sei finito calcisticamente
Cioffi e andato a Carrara . contattato lino Banfi povera a noi che fine si fara
Arriva Turati.
se avessi scommesso avrei vinto!!!… Shpendi , Guarino e probabile anche Elia gli unici dove si può raccimolare qualcosa
È normale, se soldi non ci sono.
In qualche modo dovranno fare, no?
l’unico modo per trattenerli, è avere un progetto importante, ma se non hai soldi….
E a questo punto, rimane la nuova proprietà, che li può trattenere con più soldi.
Ma se il telefono squilla dalla serie A, sarà dura…
Co. r. si, inutile dirlo, vende e acquista come sempre ha fatto, ma non lo ha fatto mai investendo di persona, ma solo coi proventi delle cessioni dei giocatori e mai pensa a rinforzare le squadre partendo dai giocatori di proprietà che già ha.. e questo nemmeno se le casse societarie son piene di soldoni. È risaputo! Incassa 10, spende quando va bene 2. Ci sa talmente fare (per aumentare il costo del giocatore) che gli basta dire che lo vede più al Genoa e quindi non mi sorprenderei che invece Shpendi se ne va a Padova. Cosa che sotto il profilo dei tifosi difficilmente sarebbe accettata con il sorriso quando giochi in B. Devo essere sincero, Co. r. si ha fatto comunque le fortune dell’Empoli (e quindi anche la sua), ma casse piene o vuote che siano, mi sa che da parte sua non ci sia più l’entusiasmo di un tempo e anche certe intuizioni di cui gli è stato sempre dato merito, non si vedono più. Retrocedere dalla A ci sta, ma perchè continuare con D’Aversa fino alla fine? Son 10 anni che parla di ristrutturare lo stadio e ancora non si parte mai con il primo mattone. E anche cambiare 3 allenatori (e pure il DS in corsa) quest’anno stan li a dimostrarlo. Arriva sempre il momento in cui uno si debba fare da parte e mi sà che quel momento sia arrivato. La mia impressione è che se vende, vorrà sempre rimanere al suo posto, ma ne varrà la pena?