Tra le diverse situazioni che stiamo seguendo c’è anche quella legata al futuro di Fabio Caserta. Il tecnico calabrese, che ha concluso la stagione sulla panchina dell’Empoli ed è attualmente sotto contratto con il club azzurro fino al prossimo 30 giugno, continua infatti ad essere accostato a diverse realtà in vista della prossima stagione. Nelle settimane immediatamente successive alla fine del campionato sembrava potesse essere proprio Caserta il profilo destinato a proseguire il percorso alla guida dell’Empoli. Con il passare dei giorni, però, le sensazioni si sono fatte sempre più fredde e la distanza tra le parti è apparsa via via più marcata, fino ad arrivare alle insistenti voci che davano il Catania molto vicino all’allenatore, al punto da far pensare ad un accordo ormai definito.

Quell’ufficialità, tuttavia, non è ancora arrivata. Ed è proprio in questa fase di attesa che si sarebbe inserito lo Spezia. Secondo le informazioni che stanno filtrando, il club ligure avrebbe effettuato alcuni sondaggi per comprendere la disponibilità del tecnico e valutare la possibilità di affidargli la panchina per il prossimo campionato. Per lo Spezia, reduce dalla retrocessione dalla Serie B alla Serie C, l’obiettivo dichiarato è quello di costruire un progetto ambizioso e tentare l’immediato ritorno in cadetteria. Da qui la ricerca di un allenatore esperto e abituato a lavorare in contesti dove il risultato rappresenta una priorità. Resta ovviamente viva la sensazione che Fabio Caserta non sarà il prossimo allenatore dell’Empoli. La situazione legata alla panchina azzurra sembra infatti indirizzata verso altri scenari, ma continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione del futuro del tecnico calabrese e la corsa verso quella che sarà la sua prossima destinazione