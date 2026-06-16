Il nome di Stiven Shpendi continua ad essere uno dei più caldi in vista del mercato e, nelle ultime ore, si registra un nuovo inserimento nella corsa all’attaccante albanese. Anche il Genoa, infatti, avrebbe manifestato un concreto interesse per l’attaccante albanese, andando ad aggiungersi ad una lista di pretendenti che si fa sempre più lunga. La candidatura rossoblù è stata di fatto sdoganata anche dal presidente Fabrizio Corsi, che ha confermato come il club ligure sia tra le società che stanno seguendo con attenzione il profilo del classe 2003. Una concorrenza che si va ad affiancare a quella già nota di Palermo e Frosinone, senza dimenticare il Padova, società che starebbe portando avanti un interesse particolarmente serio e determinato.

Per l’Empoli la situazione può rappresentare un’opportunità ma anche un motivo di riflessione. L’aumento del numero delle pretendenti potrebbe infatti alimentare una vera e propria corsa al giocatore, con inevitabili e positive ripercussioni verso l’alto sulla valutazione del cartellino. Molto, però, dipenderà anche dalle sensazioni dello stesso Shpendi. Le ambizioni del ragazzo, il progetto tecnico che gli verrà prospettato e le garanzie sul futuro impiego avranno un peso importante nella scelta finale. La sensazione è che la partita sia soltanto all’inizio e che attorno all’attaccante possa svilupparsi una delle sfide di mercato più interessanti delle prossime settimane.