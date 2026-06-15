Da oggi fino al 17 giugno si possono esercitare i diritti di riscatto che i club hanno a loro favore. Sono quattro i giocatori che, per l’Empoli, sono in questa condizione contrattuale: Candela, Pellegri, Ilie e Nasti. Possiamo dire con certezza che verso nessuno dei quattro calciatori il club di Monteboro andrà ad esercitare il proprio diritto. Parlando di cifre il più abbordabile sarebbe Candela (gestione Spezia) visto che il prezzo per il titolo definitivo è intorno al mezzo milione di euro. Si sale poi ai 2,5 di Pellegri (Torino), si va ai 3,5 per Ilie (Ilie) e si arriva al prezzo folle di 7 milioni per Nasti (Cremonese). In ogni caso, con tutti questi elementi siamo ai saluti definitivi.

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Alessio Cocchi
Giornalista pubblicista, da sempre tifoso azzurro è tra i fondatori di Pianetaempoli.it sul quale scrive ininterrottamente dal 2008. Per PE, oltre all'attività quotidiana, si occupa principalmente delle interviste post gara da tutta Italia. E' stato speaker ufficiale dell'Empoli FC per 5 stagioni.

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14 Commenti

  12. Candela lo tratterei più avanti, ma è l’unico naturalmente della lista.

    La valutazione di nasti fa pari con quella di Piccoli astronomica, ma la differenza è che questa è solo un numero tanto per fare, quella di Piccoli è stata proprio elargita dalla Fiorentina al Cagliari! Piccoli buon giocatore, non lo voglio certo paragonare a Nasti

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