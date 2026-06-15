Da oggi fino al 17 giugno si possono esercitare i diritti di riscatto che i club hanno a loro favore. Sono quattro i giocatori che, per l’Empoli, sono in questa condizione contrattuale: Candela, Pellegri, Ilie e Nasti. Possiamo dire con certezza che verso nessuno dei quattro calciatori il club di Monteboro andrà ad esercitare il proprio diritto. Parlando di cifre il più abbordabile sarebbe Candela (gestione Spezia) visto che il prezzo per il titolo definitivo è intorno al mezzo milione di euro. Si sale poi ai 2,5 di Pellegri (Torino), si va ai 3,5 per Ilie (Ilie) e si arriva al prezzo folle di 7 milioni per Nasti (Cremonese). In ogni caso, con tutti questi elementi siamo ai saluti definitivi.
L’unico da tenere sarebbe Candela, in rosa ci sta.
NASTI 7 milioni è una offesa al calcio….neanche 7mila €
nasti 7 milioni mi pare follia
Perfetto nessun riscatto va benissimo si parte col piede giusto e poi Nasti 7 milioni ma stiamo scherzando spero
Nasti e Ilie…Pare di stare su “Scherzi a parte” !!!
😃😃😃
Nasti 7 milioni? state scherzando vero? 7 euro volevate dire?
Nasti al massimo 7 euro e sono troppi…. che risate con queste cifre sparate a caso….
7 Goleador
non so quanto trovi di meglio con quella cifra oltre Candela in quel ruolo
anch’io sono x la permanenza di candela
“rimetta a posto la candela” (cit.)
Top 😂😂😂
Candela lo tratterei più avanti, ma è l’unico naturalmente della lista.
La valutazione di nasti fa pari con quella di Piccoli astronomica, ma la differenza è che questa è solo un numero tanto per fare, quella di Piccoli è stata proprio elargita dalla Fiorentina al Cagliari! Piccoli buon giocatore, non lo voglio certo paragonare a Nasti
500.000 per Candela li metterei.