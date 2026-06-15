Da oggi fino al 17 giugno si possono esercitare i diritti di riscatto che i club hanno a loro favore. Sono quattro i giocatori che, per l’Empoli, sono in questa condizione contrattuale: Candela, Pellegri, Ilie e Nasti. Possiamo dire con certezza che verso nessuno dei quattro calciatori il club di Monteboro andrà ad esercitare il proprio diritto. Parlando di cifre il più abbordabile sarebbe Candela (gestione Spezia) visto che il prezzo per il titolo definitivo è intorno al mezzo milione di euro. Si sale poi ai 2,5 di Pellegri (Torino), si va ai 3,5 per Ilie (Ilie) e si arriva al prezzo folle di 7 milioni per Nasti (Cremonese). In ogni caso, con tutti questi elementi siamo ai saluti definitivi.