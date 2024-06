Il Palermo è determinato a riportare a casa Giacomo Corona, giovane promessa reduce da una straordinaria stagione con la squadra primavera dell’Empoli. Il club azzurro ha la possibilità di riscattare il giocatore per circa un milione di euro, ma il Palermo può contro riscattarlo per 500.000 euro.

Al momento, non ci sono segnali dall’Empoli riguardo all’intenzione di esercitare il proprio diritto di riscatto. Di conseguenza, il ritorno di Corona al Palermo sembra inevitabile. Fonti vicine alla società siciliana confermano che il Palermo è deciso a in ogni caso far valere le proprie ragioni, segnando così il destino immediato del giovane attaccante. Tuttavia, non si esclude che la questione possa riaprirsi in futuro, dato che il Palermo è interessato a Liberato Cacace e potrebbe utilizzare Corona per ottenere uno sconto sull’acquisto del difensore. Per ora, però, il ritorno di Giacomo Corona al Palermo è l’unica certezza.