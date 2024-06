Ha parlato pochi minuti fa, in conferenza stampa, il direttore sportivo del Cagliari Nereo Bonato. Ovviamente c’era grande attesa per la comprensione definitiva del nome di colui che andrà a sostituire Claudio Ranieri, con ormai tutti a sapere che sarà Davide Nicola. Il direttore sportivo però è molto bravo – anche se la pratica è stucchevole, in generale – a dribblare le domande non facendo mai il nome di Nicola. Si parla di caratteristiche, di scelte, di motivazioni, di annuncio dietro l’angolo ma mai il nome.

Da evidenziare però, che nel corso delle conferenza stampa, alcuni giornalisti fanno il nome di Nicola. Non arriva mai una domanda precisa, ma arrivano due domani in cui si nomina Davide Nicola dandolo per scontato. Anche qui Bonato risponde alle domande in maniera esaustiva, ma si guarda bene dal fare il nome. Attenzione però al fatto che nemmeno nega. Non fosse certa la situazione, immaginiamo, avrebbe forse precisato che non si tratta di lui. C’è quindi da attendere, sia da noi che nell’isola, per poter avere la certe certezza, ma tutto ormai è fatto e siamo anche ben oltre il “segreto di Pulcinella”.