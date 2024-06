Lazio e Napoli si contendono Jacopo Fazzini, il promettente centrocampista dell’Empoli, che sembra destinato a lasciare la maglia azzurra in questa finestra di mercato estiva. La cessione di Fazzini, considerata una delle più importanti per Monteboro, rappresenta una mossa cruciale per far cassa e rinforzare le finanze in vista della prossima stagione. Entrambi i club seguono con attenzione Fazzini da tempo, riconoscendo il suo talento e il potenziale per crescere ulteriormente. Lazio e Napoli sono pronte a muoversi concretamente non appena l’assetto dirigenziale dell’Empoli sarà definito e ufficializzato, aprendo così i colloqui per capire chi tra i due club avrà maggiore determinazione e disponibilità economica per assicurarsi il giovane centrocampista.

Il Napoli potrebbe avere un vantaggio significativo nella corsa a Fazzini, grazie all’arrivo di Antonio Conte sulla panchina campana. La presenza di un tecnico di grande esperienza e carisma come Conte potrebbe rappresentare un forte richiamo per il giovane talento, desideroso di crescere e affermarsi sotto la guida di un allenatore di prestigio. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro di Jacopo Fazzini, con Lazio e Napoli pronte a fare la loro mossa per accaparrarsi uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano.