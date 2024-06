In casa Empoli è tempo di decisioni cruciali. Dopo l’addio di Davide Nicola, destinato a sedere sulla panchina del Cagliari, la dirigenza azzurra è alla ricerca di un nuovo allenatore in tempi brevi. Il nome che sembra in cima alla lista delle preferenze è quello di Eusebio Di Francesco, reduce da una stagione non particolarmente felice con il Frosinone. Di Francesco, ex giocatore di Empoli, rappresenta la prima scelta per il club di Monteboro, che ha già avviato un primo colloquio con lui. Tuttavia, le trattative non sono ancora giunte a buon fine. Le motivazioni precise del mancato accordo non sono state rese note, ma appare chiaro che Di Francesco non ha ancora preso una decisione definitiva, con il Venezia che resta un’alternativa plausibile per il tecnico.

La dirigenza azzurra, consapevole della necessità di programmare la prossima stagione, si aspetta una risposta da Di Francesco entro la giornata di domani, se non prima. La volontà è quella di poter iniziare a pianificare il lavoro assieme al nuovo tecnico, o in alternativa, di valutare altre opzioni. In caso di mancato accordo con Di Francesco, i nomi in lizza per la panchina azzurra sono quelli di Gabriele Cioffi e William Viali. Entrambi rappresentano valide alternative, con Viali particolarmente gradito al nuovo direttore sportivo, Roberto Gemmi, dato che entrambi provengono dal Cosenza. Questa situazione di incertezza non era nei piani della proprietà, che sperava di poter continuare con Davide Nicola. Tuttavia, la partenza di Nicola verso Cagliari ha costretto l’Empoli a muoversi rapidamente sul mercato degli allenatori.

Non va dimenticato che sotto contratto con l’Empoli fino al giugno 2025 c’è sempre Aurelio Andreazzoli, un nome che potrebbe rappresentare una soluzione interna qualora le trattative con gli altri candidati non dovessero andare a buon fine. Ovviamente non si possono escludere eventuali nuovi profili che però ad oggi non sono noti. La prossima giornata sarà decisiva per il futuro della panchina azzurra, con la speranza che la situazione si sblocchi al più presto per poter iniziare a costruire la nuova stagione con serenità e chiarezza.