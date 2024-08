La notizia si è propagata ieri ed in questi minuti ha visto la sue definizione. Ovviamente in attesa che arrivino (ma si andrà a domani minimo) le ufficialità. Walukiewicz saluta e va a vestirsi di granata, un’operazione che vedrà il Torino andare a spendere la bellezza di 5 milioni più altri 2 che potranno arrivare da bonun non complicati. Ma oltre ai soldi, l’Empoli si porta a casa due “esuberi” del Torino: l’attaccante Pietro Pellegri ed il difensore Saba Sazonov.

Da un punto di vista economico un vero e proprio gioiello quello compiuto dal ds Gemmi. Da ricordare che però non tutti i soldi andranno nelle casse di Monteboro, infatti su Walukiewicz il Cagliari vanta il 50% di questa vendita. Quindi l’Empoli si metterà subito 2.5 milioni nel portafogli, in attesa poi dei bonus. Pellegri e Sazonov arrivano in prestito con il diritto di riscatto; se l’Empoli vorrà li potrà avere ma la cifra totale andrebbe a superare quanto adesso incassato. Vedremo se l’affare, oltre che economico, sarà anche da un punto di vista tecnico.

Indubbio che in questo momento il difensore polacco fosse un cardine della difesa azzurra. L’Empoli però si è ben coperto con De Sciglio e poi il giovane georgiano farà comunque numero. Ci sarà poi la partenza di Guarino. Pellegri (del quale abbiamo fatto un bel focus oggi) andrà a rimpolpare il reparto offensivo, prendendo di fatto il posto del partente Caputo e si giocherà il posto con Colombo.