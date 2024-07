Szymon Zurkowski rimane sulla lista dei papabili ritorni, nonostante sia ancora in convalescenza dopo l’operazione alla caviglia. Il centrocampista polacco è amato da tutto l’ambiente e tornerebbe di corsa a Empoli, che considera una seconda famiglia. Non rientra sicuramente nei piani dello Spezia, che vorrebbe sbarazzarsi di uno stipendio alto, e quindi è destinato a lasciare la Liguria. Le qualità di Zurkowski le conosciamo, è una mezzala di inserimento che può essere impiegato anche come trequartista atipico, come in alcune partite dello scorso campionato. Il tipo di calciatore ideale per D’Aversa, che cerca una maggiore fisicità sulla linea mediana.

Secondo il Secolo XIX allo Spezia piace molto un giovane azzurro, Duccio Degli Innocenti. Il 21enne centrocampista prodotto del vivaio azzurro è reduce dalla stagione al Lecco, dove tra qualche alto e qualche basso, è riuscito a giocare una ventina di partite. Viene considerato come ideale alternativa ai titolari Nagy e Salvatore Esposito nello scacchiere del tecnico D’Angelo. Lo Spezia è interessato ad acquistarlo, magari in prestito con diritto di riscatto, e l’affare potrebbe essere anche svincolato da Zurkowski. Ma il quotidiano ligure sottolinea come l’inserimento di Degli Innocenti possa essere la chiave giusta per l’abbassamento del costo del cartellino del polacco.