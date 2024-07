L’Empoli sembra aver trovato il candidato ideale per difendere i pali nella prossima stagione: Marteen Paes. Il portiere olandese, attualmente in forza al Dallas FC nella Major League Soccer (MLS), è il nome su cui il direttore sportivo Roberto Gemmi ha puntato con decisione. La notizia, ripresa ieri dai colleghi di Sky, sta trovando ampie conferme. La scelta di Paes è certamente particolare, considerando il campionato in cui gioca. La MLS non è infatti una destinazione comune per le operazioni di mercato delle squadre italiane. Tuttavia, l’Empoli sembra intenzionata a rompere gli schemi e ha presentato al club texano un’offerta di prestito con diritto o obbligo di riscatto. Questa mossa dimostra la serietà delle intenzioni della dirigenza azzurra nel voler portare il portiere olandese in Toscana.

Marteen Paes, classe 1998, ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Europa. Dopo aver iniziato la carriera nelle giovanili dell’Utrecht, con cui ha esordito anche in prima squadra, Paes è approdato a Dallas dove ha dimostrato tutto il suo valore. Il desiderio di misurarsi nuovamente con un calcio più competitivo come quello europeo potrebbe essere la chiave che permette a Gemmi di concludere positivamente la trattativa. Nella scorsa stagione, è stato uno dei migliori portieri della MLS, distinguendosi per riflessi pronti, abilità tra i pali e un’ottima gestione del reparto difensivo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, e la sua crescita esponenziale lo rende un profilo molto interessante per l’Empoli.

L’Empoli è determinato a chiudere l’operazione Marteen Paes il più presto possibile. Con una proposta ufficiale già sul tavolo, la palla ora passa a Dallas FC e al giocatore stesso. Se la trattativa dovesse andare in porto, l’Empoli potrebbe aver trovato non solo un portiere di grande prospetto (di lui si parlava come di un predestinato), ma anche un elemento capace di portare sicurezza e solidità alla squadra.