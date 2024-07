L’Empoli si trova in una situazione delicata per quanto riguarda il reparto offensivo. Come già evidenziato in più occasioni, è indispensabile intervenire sul mercato per fornire a Roberto D’Aversa una gamma di scelte più ampia e competitiva in attacco. I numeri della scorsa stagione parlano chiaro: con Gyasi incluso nel pacchetto avanzato, l’Empoli contava su otto elementi. Oggi, di quei giocatori, ne sono rimasti soltanto tre, a cui si aggiungono i giovani Ekong e Nabian. Tuttavia, per essere competitivi, serve qualcosa di più. Il nuovo direttore sportivo, Roberto Gemmi, è già all’opera per rinforzare la squadra e ha avviato diverse trattative che si spera possano concludersi rapidamente. Tra i vari nomi sul taccuino, tre sembrano essere particolarmente vicini a vestire la maglia azzurra: Sebastiano Esposito, Lorenzo Colombo e Davide Okereke.

Sebastiano Esposito sembra essere il più vicino a un trasferimento all’Empoli. Il giovane talento, dopo aver valutato diverse opzioni, pare essersi convinto della destinazione toscana. Esposito potrebbe portare freschezza e qualità all’attacco azzurro, rappresentando un investimento importante per il presente e il futuro del club. Lorenzo Colombo è un altro nome caldo. Reduce dall’esperienza con il Monza, Colombo ha mostrato sprazzi del suo potenziale e ora è desideroso di continuare a crescere e dimostrare di essere un giocatore di categoria. Il suo arrivo potrebbe garantire a D’Aversa un’ulteriore opzione versatile e dinamica in avanti. Infine, c’è Davide Okereke della Cremonese. Il nigeriano è da tempo nel mirino dell’Empoli, ma la trattativa si presenta più complicata. La Cremonese vorrebbe monetizzare la cessione del giocatore, e trovare la giusta combinazione economica non sarà facile. Tuttavia, l’interesse per Okereke rimane alto, e un suo eventuale arrivo potrebbe rappresentare un colpo di esperienza e qualità per l’attacco azzurro.

La sensazione generale è che almeno due dei tre nomi sopra menzionati potrebbero concretizzarsi a breve. Se così fosse, l’Empoli si troverebbe con un reparto offensivo notevolmente rafforzato e pronto ad affrontare la nuova stagione con maggiore competitività. I tifosi azzurri possono quindi sperare di vedere presto nuovi beniamini indossare la loro maglia e contribuire a nuovi successi per la squadra.