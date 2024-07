Il ritiro è iniziato e venerdi si disputerà la prima amichevole precampionato degli azzurri. Alle 18:30 si giocherà a Petroio contro il Castelfiorentino. La gara, come accade ormai ininterrottamente dal 2008, sarà seguita da PE con il suo classico ed inimitabile LIVE testuale. Ovviamente seguiremo tutto il cammino degli azzurri con la medesima modalità, quindi la seguente gara con la Primavera e le due amichevoli che si giocheranno in Alto Adige. Ci sarà poi una quinta amichevole che si disputerà ad Empoli nel fine settimana antecedente a quello della Coppa Italia. A seguire, per ogni gara interna, le interviste con il tecnico ed un calciatore.

Vi daremo conto di tutte le informazioni per accedere agli impianti dove la squadra giocherà, evidenziando fin da adesso che quella con lo Spezia non sarà aperta al pubblico. Le due gare di Petroio saranno presumibilmente ad accesso gratuito. Come sempre, essendo i primi ad aver portato l’informazione azzurra sul web, seguiremo da vicino ogni momento della preparazione.