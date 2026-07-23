Potrebbe essere vicino anche il secondo volto nuovo del calciomercato estivo 2026 dell’Empoli. E, come già raccontato nei giorni scorsi, lo sguardo è rivolto ancora una volta in casa Fiorentina. Il nome è quello già sdoganato su PE di Lapo Deli, centrocampista centrale classe 2006. Stando alle ultime informazioni raccolte, le parti sembrano essere molto vicine. Non ci sbilanciamo sulle tempistiche, ma la sensazione è che il nero su bianco possa arrivare nel giro di poco tempo.

Come detto, parliamo di un giovane che deve ancora affacciarsi al calcio professionistico. Deli ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile viola, fino all’importante stagione disputata lo scorso anno con la formazione Primavera, della quale è stato uno dei punti fermi, prendendo parte da titolare anche alla finale Scudetto vinta per 2-1 dalla Fiorentina contro il Parma. Deli è sceso in campo per mezz’ora, ieri, nell’amichevole che la Fiorentina ha giocato con il Gubbio. Dal punto di vista tecnico si tratta di un centrocampista centrale, il classico play davanti alla difesa. Nel 3-5-2 che, ad oggi, sembra essere il sistema di gioco più probabile per l’Empoli di Guido Pagliuca, andrebbe a ricoprire proprio il ruolo di regista basso, quello – per capirci – occupato da Belardinelli nell’amichevole contro il Castelfiorentino.

È chiaro che ci troviamo di fronte a una scommessa, perché stiamo parlando di un ragazzo ancora privo di esperienze nel calcio professionistico. Tuttavia, in un calcio sempre più orientato a valorizzare giovani di grande prospettiva, se Deli dovesse confermare le qualità che gli vengono attribuite, potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa e una risorsa importante per l’Empoli. Resta da capire quale sarà la formula dell’eventuale operazione, anche se, al momento, l’ipotesi che sembra prevalere è quella del prestito secco.