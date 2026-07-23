Potrebbe essere vicino anche il secondo volto nuovo del calciomercato estivo 2026 dell’Empoli. E, come già raccontato nei giorni scorsi, lo sguardo è rivolto ancora una volta in casa Fiorentina. Il nome è quello già sdoganato su PE di Lapo Deli, centrocampista centrale classe 2006. Stando alle ultime informazioni raccolte, le parti sembrano essere molto vicine. Non ci sbilanciamo sulle tempistiche, ma la sensazione è che il nero su bianco possa arrivare nel giro di poco tempo.
Come detto, parliamo di un giovane che deve ancora affacciarsi al calcio professionistico. Deli ha compiuto tutta la trafila nel settore giovanile viola, fino all’importante stagione disputata lo scorso anno con la formazione Primavera, della quale è stato uno dei punti fermi, prendendo parte da titolare anche alla finale Scudetto vinta per 2-1 dalla Fiorentina contro il Parma. Deli è sceso in campo per mezz’ora, ieri, nell’amichevole che la Fiorentina ha giocato con il Gubbio. Dal punto di vista tecnico si tratta di un centrocampista centrale, il classico play davanti alla difesa. Nel 3-5-2 che, ad oggi, sembra essere il sistema di gioco più probabile per l’Empoli di Guido Pagliuca, andrebbe a ricoprire proprio il ruolo di regista basso, quello – per capirci – occupato da Belardinelli nell’amichevole contro il Castelfiorentino.
È chiaro che ci troviamo di fronte a una scommessa, perché stiamo parlando di un ragazzo ancora privo di esperienze nel calcio professionistico. Tuttavia, in un calcio sempre più orientato a valorizzare giovani di grande prospettiva, se Deli dovesse confermare le qualità che gli vengono attribuite, potrebbe rappresentare una piacevole sorpresa e una risorsa importante per l’Empoli. Resta da capire quale sarà la formula dell’eventuale operazione, anche se, al momento, l’ipotesi che sembra prevalere è quella del prestito secco.
Se Artico riuscisse ad inserire perlomeno un diritto di riscatto ………
Comunque su Transfermarket il valore del cartellino è di 250.000 € , se ci credi in questo ragazzo fossi il DS proverei a comprarlo … magari lasciando alla Fiorentina una percentuale sulla futura rivendita.
Per quanto mi riguarda: Largo ai giovani. Arrivi di questo tipo mi piacciono. Aspettiamo però la conferma ufficiale…
D’accordissimo, largo ai giovani e a profili di questo genere.
Con due eccezioni però: un difensore esperto e una vecchia volpe da area di rigore…
Classe 2006 , mai esperienza tra i professinisti e prestito secco , condizioni “elite”, direi…
Vi accorgete di cosa sta accadendo a Empoli, vero?Questa politica sui giovani è solo uno specchietto per le allodole…Si vende ad oltranza chi ha un valore e c’è poco interesse a rimpiazzare a livello tecnico. Questo è quello che appare da queste battute di mercato. Vedremo ma resto poco fiducioso. A prescindere dal ragazzo che ha una bella faccia da giovane volenteroso e magari sarà anche bravo…
Mi sta venendo il dubbio che sphendi sia venduto alla Fiorentina
MI sta venendo il dubbio che si diventi una succursale della fiorentina per meri opportunismi economici.
Si sta dando via Yepes (forse con piccola plusvalenza) e si prende questo giovane sperando che dia un contributo inaspettato e migliore di Yepes, anche se ruolo leggermente diverso.
Questo è quanto ha detto Artico in conferenza, alternererà qualche giovanissmo in prestito a qualche investimento più avanti.
L’importante è che siano congeniali al mister. Tappandomi il naso (perchè non l’avrei ripreso Pagliuca come tanti di noi) occorre che sia contento dal mercato e che continui questa “luna di miele” il più possibile con i dirigenti e con la squadra, animato dallo spirito di rivalsa e mettendo si spera una squadra in campo un pò più corta e meno spregiudicata.
Ci sono giovani e giovani…. esistono quelli bravi che esordiscono in nazionale a 17 anni ed altri che invece si fermano poco oltre…. non conosco il ragazzo e non posso giudicare, ma faccio la considerazione che la qualifica di giovane non è sinonimo di bravo giocatore…. e poi se tutti i bravi italiani fossero fenomeni, oggi avremmo vinto i mondiali….. non vorrei che questi acquisti fossero lo specchio per le allodole di tornare alle origini, ma solo di facciata….
Scusate mi sono perso qualcosa ,
come mai la primavera non gioca a petrolio,
ma a Sesto fiorentino tutte le gare casalinghe?
Ma cosa stai dicendo??? La Primavera per adesso si sta allenando a Monteboro, farà delle amichevoli ma fuori casa ed in campionato giocherà a Petroio.
Mi apparso un video non di parte
che dice che giocano a Sesto …
se sarà così voglio le scuse ufficiali senza se e ma !
Non conosco il giocatore, quindi il mio discorso non è rivolto a lui.
Un classe 2006 avrebbe dovuto essere tra i professionisti da almeno 2 anni. Poi addirittura viene preteso dalla Fiorentina un prestito secco, per un giocatore che non ha mai giocato né in B né in C. Nella finale primavera Fiorentina Parma, giocavano dall’inizio 19 giocatori del 2006, gente di 20 anni, che trofeo hanno vinto? Un campionato primavera! Poi lamentiamoci, in Italia, che non abbiamo giovani validi, ma cosa imparano quelli di 20/19 anni a giocare con i ragazzi????
Mi sembra un’operazione intelligente.E’ un profilo che mancava alla squadra.Un play basso a protezione della difesa e uomo d’ordine che accelera o rallenta i ritmi.Speriamo che mantenga le promesse .Carlo B
Un calciatore talentuoso del 2006 (20 anni) ma che ancora non ha mai avuto modo di fare partite con le prime squadre…..uno dei problemi del calcio italiano è anche questo.
come non essere d’accordo… i giovani vanno fatti giocare , poi a ventanni non siamo piu adolescenti ,nella vita reale qualche decennio fa a ventanni s’aveva gia ditta ,famiglia e qualcuno anche qualche figliolo..
Ok puntare sui giovani ,ma perché andare a prenderli in altre società? giovani x giovani se deve essere una scommessa futura puntare a quelli di casa , oppure sono già stati venduti tutti?
Mi sembra un comportamento non da Empoli che nel passato ha fatto scuola x quanto riguarda i giovani .