Quella di Alberto Cerri è stata sicuramente una fetta di stagione importante. Il classe 1996, arrivato ad Empoli nel corso del mercato di gennaio, è stato sicuramente elemento importante per ridare equilibrio ad un reparto offensivo in grande difficoltà. Soprattutto la prima parte della sua stagione azzurra è stata molto positiva. Un infortunio ha condizionato la parte finale della stagione, anche se il gol segnato al Napoli è stato di quelli pesanti. Al momento la sua permanenza ad Empoli è molto difficile.

Come già dettovi, non è scattato l’obbligo di riscatto per via del minutaggio non raggiunto. Difficilmente l’Empoli andrà a spendere i circa 3,5 mln per strapparlo al Como.

Nel frattempo, su di lui, si registra l’interesse di alcuni club di serie B. Il giocatore infatti sarebbe, su tutti, nelle grazie del neopromosso Mantova, che lo sogna per il proprio attacco. Anche da Bari e da Bolzano però lo si attenziona. Nel caso la guida tecnica azzurra dovesse far presente che Cerri è giocatore da tenere, si potrebbe provare ad aprire un canale con il Como per provare ad ottenere uno sconto. Allo stato attuale c’è da considerare però Cerri un ex.