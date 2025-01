Saba Goglichidze è una delle belle sorprese di questa prima parte di stagione dell’Empoli. Il georgiano classe 2004, schierato a sorpresa da titolare nella terza giornata a Bologna, non ha più lasciato il posto e ha sempre fornito ottime prestazioni, ad eccezione delle gare con Inter e Genoa dove è stato protagonista in negativo di alcuni errori decisivi e nell’ultima con il Lecce dove tutto il reparto difensivo ha sbagliato. Nei mesi scorsi non sono mancati alcuni interessamenti di società importanti ma secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport è il Milan la società maggiormente interessata al difensore.

Sarebbero già iniziati i contatti con il procuratore del giocatore e con i dirigenti azzurri per sviluppare una possibile trattativa e anticipare la concorrenza. Ovviamente la base della discussione è la permanenza di Goglichidze a Empoli fino a giugno. Saba è un giocatore con grandi margini di miglioramento ma già dotato di grande personalità e di una discreta dimestichezza con il pallone tra i piedi.

Anche dalla Georgia si parla di un forte interesse del Milan verso il difensore con una prima valutazione del cartellino che sarebbe intorno agli 8 milioni di euro. Nelle ultimissime ore sono da registrare voci anche della Juve che starebbe seguendo il difensore georgiano.