Uno dei giocatori che potrebbe far ritorno ad Empoli, è Nicolas Haas. Il giocatore ha lasciato la maglia azzurra lo scorso anno per approdare al Lucerna, la formula era quella dei prestito con diritto di riscatto. Stando a quando ci arriva dalla Svizzera, il club bianco-blu non dovrebbe andare ad esercitare il diritto di riscatto. la cifra dovrebbe essere sul milione di euro. Per lui quindici presenze in stagione nel campionato svizzero.

Il giocatore sembra essere fisicamente integro, e questo di per se è un dato molto importante. Sarà però da capire se potrà rientrare o meno nelle idee tattiche di colui che dovrà dirigere la squadra. Haas ha un contratto con gli azzurri fino al giugno del 2025, se non ci fosse dunque la volontà di trattenerlo, la società dovrebbe cercare un compratore. Per caratteristiche, sempre fermo restato lo stato fisico, potrebbe essere giocatore duttile nel modulo di Nicola.