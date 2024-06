Da Cagliari ne sono certi, il club rossoblù, e l’allenatore Nicola, voglio assolutamente Sebastiano Luperto. Il nome del difensore salentino è il primo della lista sulla scrivania del presidente Giulini. La situazione, che pare essere annodata con quella della “liberazione” di Nicola, potrebbe adesso prendere una nuova piega visto che i rossoblù stanno cedendo Dossena al Como. Oltre a liberare una casella in rosa, in Sardegna arriveranno soldi freschi ed importanti.

Negli ultimi giorni si è capito davvero poco sulla situazione legata a Nicola verso il Cagliari. L’Empoli, che pareva potesse anche liberare il tecnico senza conguaglio (almeno nell’immediato) pare invece essere determinato nel voler portare a casa quanto richiesto inizialmente. Con buona pace per il contratto di D’Aversa che resta in standby. La chiave potrebbe essere sempre più la cessione di Luperto. Se il club sardo infatti riuscirà ad arrivare alla cifra voluta da Monteboro, in un solo colpo potrebbero andare, e l’ormai ex allenatore, ed il probabile ex capitano. Si aspettano nuovi sviluppi per la specifica telenovela.