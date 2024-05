Dal momento in cui si è concretizzata la promozione in B, il Cesena non ha mai nascosto il suo forte interesse per riprendere Stiven Shpendi, giovane talento albanese che in qualche modo ha già fatto intravedere notevoli potenzialità. Dopo una stagione in Serie A che non gli ha permesso di esprimersi al meglio ed in continuità, il club bianconero starebbe lavorando per riportarlo in Romagna in prestito, con l’obiettivo di offrirgli maggiori opportunità di crescita e continuità. Stiven Shpendi, classe 2003, ha vissuto un’annata complicata all’Empoli. Nonostante le grandi aspettative, il giovane attaccante ha trovato poco spazio in una squadra impegnata nella lotta per la salvezza. Le difficoltà di adattamento e la forte concorrenza non gli hanno permesso di accumulare minuti e di continuare quel percorso di sviluppo iniziato proprio Cesena, dove aveva brillato per qualità tecniche e senso del gol.

Il Cesena, per concretizzare questa operazione, ha intenzione di avviare nei prossimi giorni un colloquio con l’Empoli. La trattativa non si preannuncia semplice, ma il club romagnolo è pronto a mettere sul piatto alcune concessioni pur di riabbracciare il suo giovane talento. Tra le ipotesi sul tavolo, potrebbe esserci la rinuncia alla percentuale sulla futura rivendita di Shpendi, un sacrificio economico che il Cesena sembra disposto a fare per il bene del giocatore e della squadra. Se cosi dovesse essere, la palla passa all’Empoli, che dovrà valutare la proposta del Cesena e decidere se accettare le condizioni del club romagnolo. E’ chiaro che l’obiettivo congiunto è quello di dare al ragazzo la possibilità di esprimersi, un’altra anna come questa sarebbe davvero improduttiva per tutti.