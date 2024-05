Nonostante la stagione si sia chiusa con il raggiungimento dell’obiettivo, il punto interrogativo sul perché del ritorno di Mattia Destro non ce lo siamo tolti. Al suo ritorno, la scorsa estate, ci era stato raccontato di un giocatore rigenerato nel fisico e nello spirito. Onestamente la stagione di Destro, condita anche da qualche acciacco, non la si può certo considerare sufficiente e produttiva. Nei 356 minuti in cui è stato in campo sono state davvero rare le occasioni in cui ha fatto vedere qualche spunto interessante, degno dei discorsi proposti dalla società al suo ritorno. Anche nell’ultima sfida di campionato, quella con la Roma dove è partito a sorpresa titolare, ha fatto vedere molto poco con poi l’inevitabile cambio.

Immaginiamo che la sua esperienza sia stata molto importante all’interno dello spogliatoio, e questo non è poco. Ma fin quando l’inquadramento professionale sarà quello del calciatore, i giudizi potranno essere espressi soltanto per quanto visto in campo. Alla fine del secondo anno di poco e niente, le strade dovrebbe andare a dividersi. Destro, cosi come successo lo scorso anno, va a scadenza al 30 giugno ed al momento non arriva la minima notizia di un possibile rinnovo. Dovesse voler ancora essere protagonista in campo, potrebbe non essere da escludere una scelta che lo possa portare in una categoria inferiore. Quest’anno, al contrario di quello passato, non è arrivato nemmeno un gol.