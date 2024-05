Ancora non c’è niente di ufficiale, con alcune cose prioritarie che dovranno essere decise ed ufficializzate in società. La stagione sportiva 24/25 dovrebbe però vedere la sua nascita intorno all’ 8/10 di luglio. Tendenzialmente è sempre stata la seconda settimana di luglio quella che ha visto radunare la squadra per iniziare poi il ritiro. Non sarebbe quindi sbagliato pensare a quei giorni, con le classiche visite mediche che si terranno qualche giorno prima. Come detto è ancora tutto da scrivere e da decidere, però il canovaccio dovrebbe essere lo stesso degli ultimi anni, con quindi la prima parte del ritiro che si terrà a “casa azzurri” e poi – prima delle competizioni ufficiali – qualche giorno verrà vissuto all’estero in una località più fresca. Piano piano il programma si andrà delineando ed andremo a conoscere anche quelle che saranno le amichevoli (il livello negli ultimi anni si è alzato ed immagiamo il trend continui ad essere questo) che la squadra andrà a disputare.

Un mese senza campo, ma torneremo presto a parlare di allenamenti, di palloni, di tattiche e di tutto quanto il resto coinvolga il rettangolo verde.