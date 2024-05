L’allenatore azzurro, Davide Nicola, ha rilasciato una lunga intervista nell’edizione di ieri de “Il Tirreno”

“Quando siamo arrivati io e il mio staff c’era poco tempo per invertire la rotta e trovare la strada. Acquisire un’identità era il primo passo, ma anche fare punti. In un contesto del genere se la squadra non ti segue è impossibile, ma a Empoli ho avvertito subito grande fiducia. La società ci ha messo nella condizione di operare al meglio, accompagnandoci passo dopo passo. Coi dirigenti, così come con i collaboratori che già c’erano, si è subito creata la giusta alchimia ed è stata la solida base da qui siamo partiti.”

Però c’era anche da conquistare il gruppo?

“Che ha dato subito grande disponibilità.”

Ma ci avrà pure messo del suo

“Un allenatore diventa importante quando ti fa vedere dove vuole arrivare e ti dice come vuole arrivarci. Poi tocca ai giocatori, singolarmente, motivarsi.”

E’ per questo che non si ritiene né si definisce un motivatore?

“I giocatori devono sentire il bisogno di dare qualcosa. Se uno questo fuoco dentro non ce l’ha non puoi accendere niente.”

La sensazione che ha dato è quella di aver sempre ben chiaro come arrivare alla meta, quasi che lo vedesse prima.

“Non è proprio così. I numeri, quello si, ci dicevano che dovevamo fare un cammino straordinario per recuperare il terreno perso (a -5 dalla salvezza all’arrivo di Nicola) e che probabilmente avremmo dovuto giocarcela fino alla fine.

Ma non ha mai pensato che stavolta non ce l’avrebbe fatta?

“Ho, anzi, abbiamo sempre pensato a fare quello che serviva per provare a farcela. Sapevamo che intanto dovevamo arrivare alla fine in modo che dipendesse tutto da noi. Per questo anche dopo Udine, con il pari incassato in quel modo e a quel minuto, invece di lamentarci abbiamo preferito crederci.”

Mica facile….

“Nello sport capitano queste cose. Quando succede, però, non devi perdere di vista il percorso che ti sei dato e quello che stai facendo per coronarlo. Ci era già successo anche nel periodo delle 4 sconfitte di fila. Momenti in cui devi valutare tutto con schiettezza totale e credere nel tuo metodo portandolo avanti.”

Non trova riduttiva l’etichetta di tecnico delle salvezze impossibili?

“Non mi disturba niente di quello che viene detto di me. La mia carriera dice anche altro, ma non tutti la riguardano prima di dare giudizi.”

Con la salvezza è scattato il rinnovo automatico del contratto, ma Nicola resterà a Empoli?

“Ci siamo salutati prendendoci qualche giorno per staccare, poi ci ritroveremo e parleremo del futuro. Partendo dalla base che ora conosco la realtà Empoli e mi piace.”

Non cerca obiettivi più ambiziosi?

“Qui sarà la salvezza e non è poco. Anzi. Semmai dipende dalle idee di come arrivarci che si hanno. Ne parleremo, ripeto, ma partendo dall’ottimo rapporto che si è instaurato da subito con il Presidente Corsi e con il Direttore Accardi.”

E quello con la piazza?

“I tifosi sono stati fantastici. Nelle ultime settimane, soprattutto, ci hanno dato tanto. Hanno percepito il coraggio e la voglia della squadra moltiplicando le nostre forze. E quello che è successo domenica sera, con la nostra gente, è stata una grandissima gioia.”

Ma valeva un fioretto: si è tagliato i capelli….

“Era una promessa che ci eravamo fatti con capitan Luperto. Mi disse: “Mister, se ci salviamo mi taglio la barba per la prima volta dopo tanti anni.” E io l’ho fatto con i capelli, ma solo una scorciata di pochi centimetri.”