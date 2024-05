Nella scorsa estate Walid Cheddira è stato a lungo sul taccuino della dirigenza azzurra per completare l’attacco. Poi, però, l’interesse non si è concretizzato e il calciatore marocchino si è accasato al Frosinone. Nonostante la retrocessione dei ciociari in B, l’attaccante è stato uno dei migliori, soprattutto nella seconda parte del campionato. E verrebbe considerato il tassello ideale in un attacco che verrà praticamente rifondato.

Cheddira è di proprietà del Napoli ed è con i partenopei che si dovrà imbastire una trattativa. I rapporti tra le due società sono ottimi e Cheddira potrebbe rientrare nell’eventuale acquisto di Fazzini da parte del club di De Laurentiis. Siamo ancora alla fase dei “sondaggi”, non sono in programma incontri tra le due società, ma Empoli potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per l’attaccante, che al Napoli è considerato un esubero.