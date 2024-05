La Sampdoria non demorde e mantiene viva la sua attenzione su Pietro Accardi per il ruolo di prossimo direttore sportivo. L’ex difensore blucerchiato, che ha indossato la maglia della Sampdoria dal 2006 al 2012, potrebbe presto tornare a Genova, questa volta in una veste dirigenziale. Nonostante la permanenza in Serie B, la società sembra determinata a giocarsi le sue carte per riportare Accardi “a casa”. Accardi, attualmente in carica come direttore sportivo dell’Empoli, è reduce da un’impresa storica: la terza salvezza consecutiva in Serie A con la squadra azzurra. Questo traguardo ha maggiormente attirato su di lui le attenzioni di diverse società, tra cui anche i rivali cittadini del Genoa, che vedono in lui un profilo ideale per rafforzare la propria dirigenza.

La contesa tra Sampdoria e Genoa per assicurarsi le competenze di Accardi aggiunge pepe alla già accesa rivalità tra le due compagini genovesi. La Sampdoria, dal canto suo, nonostante la categoria, vede in Accardi l’uomo giusto per costruire una squadra competitiva che possa puntare a un immediato ritorno in Serie A. La dirigenza blucerchiata è convinta che l’esperienza e la capacità di Accardi di lavorare con risorse limitate siano elementi chiave per il futuro del club. Il futuro di Accardi sarà deciso nelle prossime settimane, con ovviamente Empoli per prima a voler capire se si dovrà dar vita ad un nuovo corso o, magari, si andrà ancora avanti con lui nella figura di DS.