Quella de portiere sarà una delle operazioni più importanti che si dovranno fare nel prossimo mercato. Il destino di Elia Caprile è segnato, con il suo “ritorno” al Napoli dove dovrebbe essere titolare. In casa azzurra c’è sotto contratto Perisan, con poi la situazione di Berisha – in scadenza il 30/06 – da capire. Difficile però che l’Empoli guardi a cosa ha al momento in casa, con l’attenzione che già da qualche settimana è spostata esternamente.

Stefano Turati, come già scritto su questa testata qualche tempo fa, resta al momento in pole position nella classifica di gradimento. Il portiere che ha giocato con la maglia del Frosionone in questa stagione, tornerà al Sassuolo per fine prestito. I neroverdi potrebbero cercare di convincerlo a restare, in una formazione che giocherà la prossima serie B a vincere. Stando però ad alcune indiscrezioni arrivateci da fonti vicine al procuratore, Turati vorrebbe rimanere in categoria. Ovviamente, se il nome dovesse essere questo ci sarà da trattare in maniera decisa con gli emiliani, che potrebbero voler solo la cessione definitiva essendo Turati poi a scadenza.

Sarà in questo caso da capire la cifra, stando al portale transfermarket, il valore del giocatore potrebbe essere sui 7 milioni di euro. Va da se che non possono essere queste le cifre con le quali l’Empoli potrà ragionare. Possiamo per adesso confermare l’interesse verso Turati, con una situazione che nelle prossime settimana potrebbe diventare più chiara. Ovviamente altri nomi, al momento silenti, potrebbero dirompere nelle future chiacchere di mercato.