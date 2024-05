“La barba sto cercando di tenerla il più corta possibile. Così se riusciremo a salvarci, cosa che spero con tutto il cuore, non si noterà troppo la differenza“

Un paio di mesi fa il capitano dell’Empoli Sebastiano Luperto aveva dichiarato che, in caso di salvezza, si sarebbe sbarbato. Cosa inconsueta per lui, visto non si radeva completamente da quando aveva 14 anni. Detto, fatto. Una volta certificata la salvezza Luperto ha rispolverato il rasoio e ha messo in pratica il suo fioretto. Lo si evince da una storia Instagram comparsa sulla pagina dello storico magazziniere Riccardo Nacci, nella quale Luperto posa assieme al compagno di squadra Ebuehi e allo stesso Nacci. Completamente sbarbato.