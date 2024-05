Dovrebbe essere cosa certa il riscatto di Razvan Marin. Il centrocampista rumeno, al suo secondo anno in azzurro, può essere riscattato dalla società di Monteboro ad una cifra di soli due milioni di euro. La cifra, in accordo con il Cagliari, è stata decisamente ribassata rispetto a quella che era stata contrattualizzata l’anno precedente. Nella scorsa estate, infatti, Empoli e Cagliari si erano accordate affinché la cifra per riscattare Marin potesse essere migliorativa per l’Empoli ma, lasciando poi al Cagliari il 50% sulla futura rivendita.

Detto che in casa azzurra si devono ancora certificare le posizioni di ds (da capire cosa farà Accardi) e dell’allenatore (entro pochi giorni Nicola scioglierà la riserva), la società porterà in fondo questa operazione. Anche quest’anno Marin si è dimostrato giocatore di grande volontà e di buone capacità. Accettando anche un ruolo che non sempre lo ha visto protagonista. Il giocatore piace, lo si conosce ormai da tempo e la cifra stavolta permette l’investimento.