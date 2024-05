Una delle cessioni più criticate nel corso della passata estate, è stata quella del guerriero scozzese Liam Henderson. Il giocatore fu infatti ceduto al Palermo con la formula del diritto di riscatto ed obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’obbligo non è scattato e, stando agli attenti colleghi rosanero, il Palermo non eserciterà il diritto di riscatto. Questo si traduce nel ritorno ad Empoli del classe 1996.

A Palermo Henderson a giocato a corrente alternata, mettendosi maggiormente in mostra nella prima parte di stagione. Per lui un gol e quattro assist in trenta presenze complessive. Quella di Henderson potrebbe considerarsi la prima vera operazione in entrata, perchè la società potrebbe dare allo scozzese una possibilità di permanenza. Henderson, in maglia azzurra, ha sempre dimostrato grande combattività con buone prestazioni, giocatore rimpianto in diversi momenti della stagione.

Sicuramente, salvo sorprese che non ci aspettiamo, partirà in ritiro con la squadra.