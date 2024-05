Andante

Una sera nella vita, di quelle che non si dimenticano. Il sogno di una notte di inizio estate. Il day after azzurro è dolcissimo, lieve, trasognato, quasi onirico. Qualcosa che sta a metà tra l’incredulità, lo stordimento e l’appagamento più totale. Eppure sì, è tutto vero. La notte di domenica l’abbiamo vissuta davvero. Abbiamo assistito a un Castellani addobbato a festa come non si vedeva da tempo. Al gol di Niang, abbiamo dato sfogo a una delle gioie più liberatorie di sempre. Un’epica catarsi finale destinata a restare a lungo nell’immaginario collettivo. Migliaia di colorate anime azzurre si sono riversate sul campo generando un’invasione di altri tempi. Sensazioni che ci hanno, per certi versi, catapultato nei gloriosi anni ’90, quando città, squadra e società si fondevano insieme fino a diventare un’entità unica e indivisibile. La terza salvezza consecutiva che vale, per la prima volta nella storia, la presenza in quattro campionati consecutivi di serie A, è diventata realtà. È stata ratificata dalla rete in pieno recupero di Niang alla Roma ma, in qualche modo, è come se si fosse materializzata nelle ultime settimane, quando si è magicamente riprodotta quella simbiosi totale con il popolo azzurro un pò smorzatasi nel tempo. I tifosi empolesi sono stati i primi a trainare la squadra verso quell’annunciato appuntamento con la storia fortemente voluto dal club di Fabrizio Corsi. È una questione di cuore, orgoglio e identità forse impossibile da spiegare. C’è solo da andarne fieri.

Allegro

L’abbiamo scritto più volte nel corso degli ultimi mesi. Se il miracolo sportivo fosse andato in porto, esso sarebbe stato da ascrivere a un nome e a un cognome ben precisi: Davide Nicola. Il terzo condottiero in ordine di tempo, salito in sella a gennaio in una situazione assai deficitaria e quasi del tutto compromessa, ha dato una svolta clamorosa alla stagione. Non tanto in termini di prestazioni e risultati, comunque pregevoli – 23 punti in 18 giornate per il tecnico piemontese rappresentano un cammino di assoluto livello, ben al di sopra della media salvezza – quanto in termini di personalità e temperamento. Con mister Nicola, l’Empoli è diventato una squadra. Con tutti i suoi difetti, le sue congenite lacune, le sue fragilità strutturali ma pur sempre un gruppo con la G maiuscola. Un collettivo granitico che ha saputo reggere agli urti delle avversità di varia natura. Alle forze centripete provenienti dall’esterno e a quelle centrifughe che emergevano dall’interno, a causa di un organico obbiettivamente carente e incompleto. Davide Nicola è stata l’intuizione più felice della stagione. Un visionario che non ha mai perso la speranza di riportare la nave sulla rotta, quando stava sbandando pericolosamente alla deriva. Un ottimista che, con pazienza, competenza ed equilibrio, ha saputo trarre più del massimo da un gruppo che è riuscito ad andare oltre i propri limiti, seguendolo passo passo nella sua folle, ardimentosa impresa. Fino all’apoteosi finale.

Maestoso

Tre salvezze consecutive. Un record che trasforma l’attualità in storia. La prima salvezza ha avuto il volto audace, spumeggiante e esteticamente attraente del gioco di mister Aurelio Andreazzoli. I gol di Pinamonti. Gli inserimenti di Bajrami e Zurkowski. La freschezza di Parisi, Viti e Asslani. La seconda salvezza è passata attraverso il solido pragmatismo di Paolo Zanetti. L’esperienza di Ciccio Caputo e Akpa Akpro. La creatività dell’enfant prodige Tommaso Baldanzi e il moto perpetuo di Cambiaghi. Fino alla classe infinita di un sontuoso Guglielmo Vicario. La terza salvezza è stata nettamente la più sofferta e complicata. Eppure è arrivata ai titoli di coda di una stagione contrassegnata dallo stoicismo di capitan Luperto, il migliore in assoluto degli azzurri. Dalla generosità e dal temperamento di Grassi e Maleh. Dalla bizzarra fantasia di Cancellieri e dalla flemmatica, cinica lucidità dell’ultimo arrivato Niang. Un campionato finito in una sorta di crescendo rossiniano, grazie alla sapiente regia di Davide Nicola. Autentico deus ex machina di un’impresa ai limiti dell’impossibile.