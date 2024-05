Il futuro di Szymon Zurkowski all’Empoli è appeso a un filo. La cifra richiesta dallo Spezia si aggira intorno ai cinque milioni di euro, una somma che l’Empoli fatica a sostenere. L’alto prezzo fissato è dovuto anche al fatto che lo Spezia deve versare una buona parte della rivendita alla Fiorentina, il che limita il margine di manovra per uno sconto significativo.

Nonostante l’interesse concreto dell’Empoli per Zurkowski, la società azzurra difficilmente procederà all’acquisto definitivo del giocatore se le condizioni economiche non cambieranno. Per superare l’impasse, le parti potrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per esplorare soluzioni alternative. Tra queste, si ipotizza una riformulazione del prestito, magari con l’inserimento di nuove clausole o opzioni per l’acquisto futuro, o una trattativa per ottenere un abbassamento del prezzo richiesto. Non sarà un negoziato semplice. La situazione economica del club e le rigide richieste dello Spezia pongono una sfida significativa alla dirigenza empolese.

Se le condizioni non cambieranno, la fumata bianca sembra improbabile. L’Empoli dovrà valutare attentamente le proprie risorse e le alternative sul mercato, mentre lo Spezia dovrà considerare se vale la pena trattenere un giocatore che potrebbe essere valorizzato ulteriormente altrove.