Uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato potrebbe essere Jacopo Fazzini. Il centrocampista azzurro ha accumulato una ulteriore stagione di esperienza e solletica le voglie di numerosi club italiani, che lo ritengono un calciatore talentuoso. L’Empoli difficilmente potrà trattenere il suo pupillo, cresciuto nelle giovanili, ed è pronto ad ascoltare le varie offerte che potrebbero giungergli.

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe il Napoli la squadra più interessata al suo acquisto. Stando a quanto afferma il quotidiano, De Laurentiis avrebbe offerto 7 milioni contro l’iniziale richiesta del presidente Corsi di 10 milioni. Visti i precedenti affari i rapporti tra le due società sono ottimi e non è errato pensare che il Napoli possa tentare l’affondo, magari inserendo nella trattativa un elemento che possa fare al caso dell’Empoli nella prossima stagione. Il Corriere fa il nome di Caprile, che non rientrerebbe alla base per rimanervi.