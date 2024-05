Davide Nicola è ormai celebre per le sue imprese salvezza, ma indubbiamente alla storia è passato anche il fioretto che fece specificatamente per quella di Crotone. Ovvero tornare nella sua Torino in bicicletta. Dal suo arrivo ad Empoli, inevitabilmente, è stato stuzzicato più volte sull’argomento, ma ha sempre lasciato cadere il discorso. Domanda che è stata poi ripresentata subito dopo la gara con la Roma a salvezza acquisita. Aveva risposto che stavolta di fioretti non ce ne sarebbero stati, anche per non voler sminuire tutto il lavoro che dietro a questa impresa c’era.

In realtà, lo diciamo in modo simpatico, un piccolo fioretto mister Nicola lo ha fatto. A svelarlo è un parrucchiere di Empoli sulla sua pagina facebook, Alessandro Baviello. Il parrucchiere racconta che al primo appuntamento avuto con Nicola, ha chiesto anche lui quale potesse essere il fioretto da farsi in caso di salvezza, ed il mister avrebbe risposto: “mi taglio i capelli, per me tanta roba”. Detto, fatto. Il Baviello ha pubblicato la foto sul suo profilo social accanto ad un Nicola con un taglio decisamente più corto.